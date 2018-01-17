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Котировки доллара на межбанке достигли 28,66/28,685

17.01.2018 12:32
В среду, 17 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,61/28,63*, к 12:00 котировки составили 28,66/28,685

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,61, максимальные - 28,66. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,63, максимальные - 28,685.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5057/0,5063, к 12:00 котировки составили 0,5060/0,5068.

Торги по евро начались с котировок 35,0071/35,0316,  к 12:00 котировки составили 35,0626/35,0932.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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