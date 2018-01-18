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Курсы валют НБУ на 18.01.2018

18.01.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 18 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2866,6132 грн за $100;
3498,1281 грн за 100 евро;
5,0654 грн за 10 руб РФ.

На 17 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2865,2576 грн за $100;
3504,2100 грн за 100 евро;
5,0813 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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