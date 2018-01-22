Официальные курсы банковских металлов на 22.01.2018

Нацбанк Украины установил на 22 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 385309,05 грн;

серебро - 4915,16 грн;

платина - 289313,50 грн;

палладий - 319312,11 грн.

Напомним, на 19 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 383373,66 грн;

серебро - 4918,07 грн;

платина - 288350,40 грн;

палладий - 317703,43 грн.

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