Курсы валют НБУ на 23.01.2018
23.01.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 3 копейки
На 23 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2887,5837 грн за $100;
3534,1137 грн за 100 евро;
5,0994 грн за 10 руб РФ.
На 22 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2884,4816 грн за $100;
3534,9322 грн за 100 евро;
5,0972 грн за 10 руб РФ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter