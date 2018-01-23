Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,32 коп - до 28,9515 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,83 грн, минимальный курс продажи - 28,9 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 8,37 коп и составляет 34,9220 грн, средний курс продажи - вырос на 8,65 коп до 35,5535 грн. Продать евро дороже можно за 35,2 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,7 коп и составляет 4,563 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп до 5,134 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,6825
|
28,9515
|
0,4563
|
0,5134
|
34,9220
|
35,5535
|
Медиана
|
28,7000
|
28,9500
|
0,4845
|
0,5130
|
35,0000
|
35,5500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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