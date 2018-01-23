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Наличные курсы валют: данные на 10:00

23.01.2018 10:21
Во вторник, 23 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,45 коп до 28,6825 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,32 коп - до 28,9515 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,83 грн, минимальный курс продажи - 28,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,37 коп и составляет 34,9220 грн, средний курс продажи - вырос на 8,65 коп до 35,5535 грн. Продать евро дороже можно за 35,2 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,7 коп и составляет 4,563 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп до 5,134 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,6825

28,9515

0,4563

0,5134

34,9220

35,5535

Медиана

28,7000

28,9500

0,4845

0,5130

35,0000

35,5500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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