Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 23 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,45 коп до 28,6825 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,32 коп - до 28,9515 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,83 грн, минимальный курс продажи - 28,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,37 коп и составляет 34,9220 грн, средний курс продажи - вырос на 8,65 коп до 35,5535 грн. Продать евро дороже можно за 35,2 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,7 коп и составляет 4,563 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп до 5,134 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,6825 28,9515 0,4563 0,5134 34,9220 35,5535 Медиана 28,7000 28,9500 0,4845 0,5130 35,0000 35,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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