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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

23.01.2018 12:28
Во вторник, 23 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,87/28,90*, к 12:00 котировки составили 28,85/28,88

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,85, максимальные - 28,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,88, максимальные - 28,90.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5112/0,5121, к 12:00 котировки составили 0,5104/0,5115.

Торги по евро начались с котировок 35,3368/35,3736,  к 12:00 котировки составили 35,3325/35,3693.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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