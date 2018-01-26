"Дочка" международного аудитора PwC подала в суд на Нацбанк

Украинское дочернее предприятие PwC обратилось в Окружной админсуд Киева с иском против Национального банка Украины

Аудиторская фирма ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит), дочернее предприятие международной компании PwC, подала в Окружной административный суд Киева иск против Национального банка Украины. Информация об иске размещена в Реестре судебных решений.

ПрайсвотерхаусКуперс требует признать противоправным и отменить некий индивидуальный акт, признать противоправными действия и обязать совершить действия. При этом, о каких конкретно действиях идет речь, не сообщается.

Суд принял исковое заявление к рассмотрению, открыл производство в деле и назначил подготовительное заседание на 19 февраля 2018 г.

Как сообщалось, Нацбанк 20 июля 2017 г., исключил украинскую дочернюю компанию PricewaterhouseCoopers из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

"Основанием для принятия такого решения стало подтверждение ПрайсвотерхаусКуперс (аудит) недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности, размера кредитного риска и регулятивного капитала", - сообщили в НБУ.

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