Гривня продолжает укрепляться на межбанке

В пятницу, 26 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,63/28,66*, к 12:00 котировки составили 28,51/28,54

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,51, максимальные - 28,63. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,54, максимальные - 28,66.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5133/0,5143, к 12:00 котировки составили 0,5106/0,5115.



Торги по евро начались с котировок 35,7552/35,7926, к 12:00 котировки составили 35,4920/35,5265.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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