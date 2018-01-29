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Официальный курс: гривня укрепилась на 20 копеек

29.01.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 20 копеек

На 29 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2854,8638 грн за $100;
3550,3086 грн за 100 евро;
5,1136 грн за 10 руб РФ.

На 26 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2874,5248 грн за $100;
3566,4229 грн за 100 евро;
5,1396 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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