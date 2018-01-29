Курс доллара на межбанке упал на 22 копейки
29.01.2018 12:25
В понедельник, 29 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,42/28,45*, к 12:00 котировки составили 28,20/28,23
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,20, максимальные - 28,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,23, максимальные - 28,45.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5044/0,5053, к 12:00 котировки составили 0,5010/0,5019.
Торги по евро начались с котировок 35,2351/35,2694, к 12:00 котировки составили 35,0300/35,0673.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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