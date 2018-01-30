Официальные курсы банковских металлов на 30.01.2018
30.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 30 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 379590,79 грн;
серебро - 4896,53 грн;
платина - 287267,06 грн;
палладий - 307039,62 грн.
Напомним, на 29 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 386648,48 грн;
серебро - 4967,46 грн;
платина - 291196,11 грн;
палладий - 314035,02 грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter