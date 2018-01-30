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Официальные курсы банковских металлов на 30.01.2018

30.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 30 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 379590,79 грн;

серебро - 4896,53 грн;

платина - 287267,06 грн;

палладий - 307039,62 грн.

Напомним, на 29 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 386648,48 грн;

серебро - 4967,46 грн;

платина - 291196,11 грн;

палладий - 314035,02 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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