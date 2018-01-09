Суд рассмотрит апелляцию НБУ и ПриватБанка по курорту Буковель

Нацбанк и ПриваБанк оспаривают решение суда о расторжении ипотечного договора между НБУ и компанией Коломойского-Боголюбова

27 декабря 2017 г. Киевский апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционным жалобам НБУ и ПриватБанка на решения Хозяйственного суда Киева от 8 декабря 2017 г., которым был удовлетворен иск ООО Скорзонера, и расторгнут ипотечный договор №63, заключенный 3 октября 2014 г. между НБУ и компанией Скорзонера как обеспечение долговых обязательств ПриватБанка перед НБУ. Об этом сообщает Finbalance.

Компанию Скорзонера связывают с горнолыжным курортом Буковель, называя владельцем земли, на которой расположен курорт.

По данным госреестра прав на недвижимое имущество, предметом ипотеки по договору, который заключили Скорзонера и НБУ, является паркинг (площадь - 29,8 тыс. кв. м) в г. Яремче, с. Поляниця Ивано-Франковской области. Также из госреестра следует, что Скорзонера передала в ипотеку для НБУ ряд других активов в этом населенном пункте (преимущественно - земельные участки, а также другие виды недвижимого имущества).

По данным госреестра юрлиц, учредители ООО Скорзонера - ООО Мавекс, ООО Галичина-Сахар, ООО Дерлинг, а конечные бенефициары - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Как сообщалось, осенью 2017 г. заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, что ПриватБанк еще в 2016 г. перед национализацией получил в собственность от своих заемщиков ряд активов в рамках погашения кредитной задолженности. Речь шла и о Буковеле. При этом Рожкова называла этот курорт одним из самых сложных активов. По ее словам, хотя ПриватБанк и является владельцем Буковеля, но менеджмент банка не контролирует курорт.

В июле 2017 г. тогдашний глава правления ПриватБанка Александр Шлапак заявлял, что треть активов курорта Буковель передана на баланс ПриватБанка, и банк намерен передать эти активы в аренду совладельцам, а затем выставить на международный конкурс.

Он отмечал, что есть договоренность о согласии совладельцев на такую аренду, поскольку сейчас они используют эти активы без каких-либо документов, что является нарушением законодательства. По его словам, правление не имеет права принимать решение о фактическом отчуждении этого имущества, поэтому речь может идти только об арендных отношениях с компанией, которая сейчас фактически эксплуатирует Буковель, а не о финансовом лизинге.

"В дальнейшем речь идет о том, чтобы подготовить предложение и провести международный конкурс на возможную эксплуатацию комплекса Буковель, поскольку наша треть интересная и ценная: все подъемники у нас, гостиницы у нас и т. д. Думаю, этот комплекс может быть интересен очень многим потенциальным инвесторам", - описывал дальнейшие планы Шлапак.

Шлапак отмечал, что Буковель был передан на баланс банка с оценкой 11 млрд грн, однако впоследствии этот объект был переоценен до 5,35 млрд грн.

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