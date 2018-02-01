Гривня укрепилась еще на 16 копеек
01.02.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 16 копеек
На 1 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2784,3493 грн за $100;
3468,4639 грн за 100 евро;
4,9558 грн за 10 руб РФ.
На 31 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2800,8791 грн за $100;
3478,9719 грн за 100 евро;
4,9757 грн за 10 руб РФ.
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