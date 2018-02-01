Гривня укрепилась еще на 16 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 16 копеек

На 1 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2784,3493 грн за $100;

3468,4639 грн за 100 евро;

4,9558 грн за 10 руб РФ.



На 31 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2800,8791 грн за $100;

3478,9719 грн за 100 евро;

4,9757 грн за 10 руб РФ.



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