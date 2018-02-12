Наличный доллар подешевел на 15 копеек

В понедельник, 12 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 15,23 коп до 26,8670 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 11,83 коп - до 27,3013 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,01 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,67 коп и составляет 32,8860 грн, средний курс продажи - упал на 10,87 коп до 33,6260 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,9 коп и составляет 4,285 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 3,9 коп до 4,771грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,66 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8670 27,3013 0,4285 0,4771 32,8860 33,6260 Медиана 26,8500 27,3000 0,4400 0,4750 32,9500 33,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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