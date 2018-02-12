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Наличный доллар подешевел на 15 копеек

12.02.2018 12:13
В понедельник, 12 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 15,23 коп до 26,8670 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 11,83 коп - до 27,3013 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,01 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,67 коп и составляет 32,8860 грн, средний курс продажи - упал на 10,87 коп до 33,6260 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,9 коп и составляет 4,285 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 3,9 коп до 4,771грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,66 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8670

27,3013

0,4285

0,4771

32,8860

33,6260

Медиана

26,8500

27,3000

0,4400

0,4750

32,9500

33,6000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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