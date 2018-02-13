Одного из топов Дельта Банка подозревают в растрате 1,12 млрд грн
13.02.2018 13:50
Генпрокуратура объявила в розыск одного из руководителей Дельта Банка
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск одного из руководителей Дельта Банка. Топ-менеджера подозревают в растрате средств банка на сумму 1,12 млрд грн, уточняет пресс-служба ГПУ.
Уголовное дело ведется по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).
"В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов предварительного расследования, он объявлен в розыск", - сообщает прокуратура.
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