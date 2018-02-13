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Одного из топов Дельта Банка подозревают в растрате 1,12 млрд грн

13.02.2018 13:50
Генпрокуратура объявила в розыск одного из руководителей Дельта Банка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск одного из руководителей Дельта Банка. Топ-менеджера подозревают в растрате средств банка на сумму 1,12 млрд грн, уточняет пресс-служба ГПУ.

Уголовное дело ведется по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

"В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов предварительного расследования, он объявлен в розыск", - сообщает прокуратура.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Дельта Банк, Генпрокуратура
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