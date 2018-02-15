Внешэкономбанк рассчитывает продать Проминвестбанк до 1 мая

Во Внешэкономбанке надеются, что до 1 мая сделка по продаже Проминвестбанка будет закрыта

Внешэкономбанк рассчитывает до 1 мая закрыть сделку по продаже Проминвестбанка. Об этом заявил глава ВЭБа Сергей Горьков, пишет РИА Новости.



"Мы ожидаем решения, которое взаимоприемлемо для нас и для Нацбанка Украины. Надеемся, что до 1 мая сделка будет закрыта", - отметил он.



В январе стало известно, что депутат Максим Микитась намерен приобрести 25% Проминвестбанка.



Ранее сообщалось, что Нацбанк намерен отказать Александру Ярославскому в покупке Проминвестбанка.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.