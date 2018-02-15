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Внешэкономбанк рассчитывает продать Проминвестбанк до 1 мая

15.02.2018 13:54
Во Внешэкономбанке надеются, что до 1 мая сделка по продаже Проминвестбанка будет закрыта

Внешэкономбанк рассчитывает до 1 мая закрыть сделку по продаже Проминвестбанка. Об этом заявил глава ВЭБа Сергей Горьков, пишет РИА Новости.

"Мы ожидаем решения, которое взаимоприемлемо для нас и для Нацбанка Украины. Надеемся, что до 1 мая сделка будет закрыта", - отметил он.

В январе стало известно, что депутат Максим Микитась намерен приобрести 25% Проминвестбанка.

Ранее сообщалось, что Нацбанк намерен отказать Александру Ярославскому в покупке Проминвестбанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Проминвестбанк, Внешэкономбанк
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