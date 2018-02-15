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Кредит Оптима Банк стал финансовой компанией Аверс N1

15.02.2018 16:26
Нацкомфинуслуг внесла в государственный реестр финансовую компанию Аверс N1, которая ранее была Кредит Оптима Банком
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Нацкомфинуслуг внесла в государственный реестр финансовую компанию Аверс N1, которая ранее была Кредит Оптима Банком. Это решение регулятор принял 13 февраля.

"Внести финансовую компанию Аверс N1 (Киев, ул. Дмитриевская, 69) в Государственный реестр финансовых учреждений", - гласит документ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацкомфинуслуг
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