Кредит Оптима Банк стал финансовой компанией Аверс N1

Нацкомфинуслуг внесла в государственный реестр финансовую компанию Аверс N1, которая ранее была Кредит Оптима Банком

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Нацкомфинуслуг внесла в государственный реестр финансовую компанию Аверс N1, которая ранее была Кредит Оптима Банком. Это решение регулятор принял 13 февраля.



"Внести финансовую компанию Аверс N1 (Киев, ул. Дмитриевская, 69) в Государственный реестр финансовых учреждений", - гласит документ.



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ЛIГАБiзнесIнформ

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