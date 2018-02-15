Кредит Оптима Банк стал финансовой компанией Аверс N1
15.02.2018 16:26
Нацкомфинуслуг внесла в государственный реестр финансовую компанию Аверс N1, которая ранее была Кредит Оптима Банком
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Нацкомфинуслуг внесла в государственный реестр финансовую компанию Аверс N1, которая ранее была Кредит Оптима Банком. Это решение регулятор принял 13 февраля.
"Внести финансовую компанию Аверс N1 (Киев, ул. Дмитриевская, 69) в Государственный реестр финансовых учреждений", - гласит документ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter