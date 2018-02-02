Межбанк открылся котировками доллара 27,88/27,91
02.02.2018 11:00
В пятницу, 2 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,88/27,91 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4970/0,4979.
Торги по евро начались с котировок 34,8667/34,9042.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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