Швейцария ввела санкции против местного Газпромбанка

Швейцарскую "дочку" Газпромбанка подозревают в отмывании денег

Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретил дочерней компании российского Газпромбанка привлекать новых частных клиентов. Как сообщает The Associated Press, банк подозревают в отмывании денег.



FINMA провел расследование в отношении более 30 финучреждений в Швейцарии после того, как появилось "панамское досье". Газпромбанк стал единственным, против кого введены санкции.



Зафиксированы серьезные недостатки в процессах противодействия отмыванию денег, связанные с частными клиентами банка в Цюрихе в период с 2006 по 2016 годы.



29 января 2018 года Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. "Кремлевский доклад", как прозвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий.

Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью доклада.



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