Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,45 коп - до 27,3115 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.
Средний курс покупки евро упал на 8,00 коп и составляет 33,2410 грн, средний курс продажи - упал на 10,90 коп до 33,9560 грн. Продать евро дороже можно за 33,5 грн, купить дешевле - за 33,75 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,4 коп и составляет 4,282 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,875грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,9180
|
27,3115
|
0,4282
|
0,4875
|
33,2410
|
33,9560
|
Медиана
|
26,9300
|
27,3000
|
0,4475
|
0,4850
|
33,3000
|
33,9750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
13033
-
12624
-
5367
-
3651
-
3643