Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 20 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,43 коп до 26,9180 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,45 коп - до 27,3115 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,00 коп и составляет 33,2410 грн, средний курс продажи - упал на 10,90 коп до 33,9560 грн. Продать евро дороже можно за 33,5 грн, купить дешевле - за 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,4 коп и составляет 4,282 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,875грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9180 27,3115 0,4282 0,4875 33,2410 33,9560 Медиана 26,9300 27,3000 0,4475 0,4850 33,3000 33,9750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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