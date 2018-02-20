Межбанк закрылся котировками доллара 27,03/27,06
20.02.2018 17:15
Во вторник, 20 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,05/27,08, к закрытию котировки составили 27,03/27,06
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,03, максимальные - 27,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,06 максимальные - 27,10.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4778/0,4787, к закрытию котировки составили 0,4774/0,4782.
Торги по евро начались с котировок 33,4121/33,4465, к закрытию котировки составили 33,3766/33,4136.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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