Банки нарастили объем госбумаг в портфелях до 31%

Доля государственных ценных бумаг в портфеле банков за прошлый год выросла до 31,1%

Доля государственных ценных бумаг в портфеле банков за 2017 год возросла на 6,2 процентных пункта (п.п.) - до 31,1% и приблизилась к доле корпоративных кредитов - 34,3%. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Такая динамика преимущественно обусловлена докапитализацией государственных банков, в частности, ПриватБанка в четвертом квартале 2017 года, отмечает НБУ.



Доля кредитов субъектам хозяйствования, несмотря на увеличение валового объема таких кредитов, сократилась на 3,7 п.п.



Нацбанк уточняет, что общие активы банков за год выросли на 6,4% - до 1,85 трлн грн, чистые - на 4,3%, до 1,34 трлн грн.



Доля кредитов физлицам в 2017 году сократилась до 6,1% с 6,8%, средства в НБУ - до 11,6% с 14,2%, прочих активов - до 12,6% с 13%. Остальную несущественную долю составляют наличные.



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