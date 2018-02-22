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Официальные курсы банковских металлов на 22.02.2018

22.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 22 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 359075,86 грн;

серебро - 4435,48 грн;

платина - 269880,39 грн;

палладий - 279056,32 грн.

Напомним, на 21 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 362736,85 грн;

серебро - 4485,99 грн;

платина - 272624,56 грн;

палладий - 279934,25 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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