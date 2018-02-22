Официальные курсы банковских металлов на 22.02.2018
22.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 22 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 359075,86 грн;
серебро - 4435,48 грн;
платина - 269880,39 грн;
палладий - 279056,32 грн.
Напомним, на 21 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 362736,85 грн;
серебро - 4485,99 грн;
платина - 272624,56 грн;
палладий - 279934,25 грн.
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