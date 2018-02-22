Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 22 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,05 коп до 26,8485 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,50 коп - до 27,2180 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,27 коп и составляет 32,8750 грн, средний курс продажи - упал на 10,82 коп до 33,5505 грн. Продать евро дороже можно за 33,0 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,8 коп и составляет 4,256 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,835грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8485 27,2180 0,4256 0,4835 32,8750 33,5505 Медиана 26,8750 27,2000 0,4465 0,4805 32,9000 33,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.