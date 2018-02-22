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Наличные курсы валют: данные на 10:00

22.02.2018 10:19
В четверг, 22 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,05 коп до 26,8485 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,50 коп - до 27,2180 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,27 коп и составляет 32,8750 грн, средний курс продажи - упал на 10,82 коп до 33,5505 грн. Продать евро дороже можно за 33,0 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,8 коп и составляет 4,256 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,835грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8485

27,2180

0,4256

0,4835

32,8750

33,5505

Медиана

26,8750

27,2000

0,4465

0,4805

32,9000

33,5000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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