Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,50 коп - до 27,2180 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.
Средний курс покупки евро упал на 11,27 коп и составляет 32,8750 грн, средний курс продажи - упал на 10,82 коп до 33,5505 грн. Продать евро дороже можно за 33,0 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,8 коп и составляет 4,256 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,835грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8485
|
27,2180
|
0,4256
|
0,4835
|
32,8750
|
33,5505
|
Медиана
|
26,8750
|
27,2000
|
0,4465
|
0,4805
|
32,9000
|
33,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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