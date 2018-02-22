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В Японии появилась поп-группа, которая поет о криптовалютах

22.02.2018 18:35
Японская поп-группа Virtual Currency Girls поет о криптовалютах и получает зарплату в биткоине
Virtual Currency Girls (фото - скриншот)

В Японии появилась поп-группа, которая поет о криптовалютах. Об этом сообщает Bloomberg.

Проект Virtual Currency Girls состоит из восьми девушек 16-22 лет, каждая из которых олицетворяет одну из основных мировых криптовалют, в том числе биткоин, Ripple, эфириум и NEM.

Группа является частью другого, более масштабного проекта - Zodiac Signs.

Как признаются сами участницы, цель проекта - одновременно обучать и развлекать. Они не только поют о биткоине, но и получают зарплату в этой криптовалюте, отмечает Bloomberg.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Япония, криптовалюта
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