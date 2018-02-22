В Японии появилась поп-группа, которая поет о криптовалютах
22.02.2018 18:35
Японская поп-группа Virtual Currency Girls поет о криптовалютах и получает зарплату в биткоине
Virtual Currency Girls (фото - скриншот)
В Японии появилась поп-группа, которая поет о криптовалютах. Об этом сообщает Bloomberg.
Проект Virtual Currency Girls состоит из восьми девушек 16-22 лет, каждая из которых олицетворяет одну из основных мировых криптовалют, в том числе биткоин, Ripple, эфириум и NEM.
Группа является частью другого, более масштабного проекта - Zodiac Signs.
Как признаются сами участницы, цель проекта - одновременно обучать и развлекать. Они не только поют о биткоине, но и получают зарплату в этой криптовалюте, отмечает Bloomberg.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
16152
-
14036
-
6622
-
3799
-
3693
- В Японии появилась поп-группа, которая поет о криптовалютах 18:35
- УкрСиббанк и Ощадбанк предупредили о сбоях в интернет-банкинге 17:50
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,04/27,07 17:24
- НБУ урегулировал оборот массовых выпусков памятных монет 16:55
- Фонд гарантирования вкладов продает кредиты банка Форум 16:45