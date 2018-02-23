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Ощадбанку нужно дорезервировать еще 17,5 млрд грн

23.02.2018 13:25
Ощадбанк оценивает необходимость в дорезервировании в 17,5 млрд грн
Андрей Пышный

Стратегия развития государственного Ощадбанка предусматривает необходимость формирования дополнительных резервов в 17,5 млрд грн. Об этом на брифинге рассказал предправления банка Андрей Пышный, передает корреспондент LIGA.net.

"В этой цифре мы предусмотрели все: и регуляторные изменения, и переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО 9), и изменения в токсичном кредитном портфеле, который был сформирован еще до 2014 года и имеет валютную структуру", - пояснил Пышный.

По словам министра финансов Александра Данилюка, Кабмин при необходимости удовлетворит потенциальные потребности банка в докапитализации.

Ощадбанк намерен нарастить активы до 365 млрд грн к 2020 году, отметил Пышный.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Данилюк, Пышный
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