Ощадбанку нужно дорезервировать еще 17,5 млрд грн

Ощадбанк оценивает необходимость в дорезервировании в 17,5 млрд грн

Стратегия развития государственного Ощадбанка предусматривает необходимость формирования дополнительных резервов в 17,5 млрд грн. Об этом на брифинге рассказал предправления банка Андрей Пышный, передает корреспондент LIGA.net.



"В этой цифре мы предусмотрели все: и регуляторные изменения, и переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО 9), и изменения в токсичном кредитном портфеле, который был сформирован еще до 2014 года и имеет валютную структуру", - пояснил Пышный.



По словам министра финансов Александра Данилюка, Кабмин при необходимости удовлетворит потенциальные потребности банка в докапитализации.



Ощадбанк намерен нарастить активы до 365 млрд грн к 2020 году, отметил Пышный.



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