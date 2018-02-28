МВФ одобрил украинскую стратегию развития госбанков
Новая стратегия развития государственных банков устранит потребность в их дальнейшей рекапитализации. Такое мнение высказал постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, пишет Экономическая правда.
"Новая стратегия развития государственного банковского сектора открывает путь к оздоровленной и преимущественно сосредоточенной в частном секторе банковской системе", - заявил Люнгман.
"МВФ приветствует принятие этой стратегии, которая будет стимулировать устойчивый экономический рост и обеспечит безопасный и взвешенный рост госбанков, устраняя в будущем потребность в их дальнейшей рекапитализации", - добавил представитель МВФ.
Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития поддерживает утвержденную Кабинетом министров обновленную стратегию для государственных банков.
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