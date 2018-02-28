Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
28.02.2018 12:16
В среду, 28 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,83/26,86*, к 12:00 котировки составили 26,79/26,82
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,79, максимальные - 26,83. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,82, максимальные - 26,86.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4752/0,4760, к 12:00 котировки составили 0,4760/0,4769.
Торги по евро начались с котировок 32,7621/32,7987, к 12:00 котировки составили 32,7427/32,7794.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
4360
-
4114
-
3999
-
3980
-
3739
- Налогообложение пенсий признано неконституционным 12:17
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:16
- Наличный доллар подешевел на 10 копеек, наличный евро – на 30 12:13
- Швейцария вынесет на референдум право государства взимать налоги 11:55
- МВФ одобрил украинскую стратегию развития госбанков 11:45