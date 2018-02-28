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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

28.02.2018 12:16
В среду, 28 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,83/26,86*, к 12:00 котировки составили 26,79/26,82

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,79, максимальные - 26,83. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,82, максимальные - 26,86.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4752/0,4760, к 12:00 котировки составили 0,4760/0,4769.

Торги по евро начались с котировок 32,7621/32,7987,  к 12:00 котировки составили 32,7427/32,7794.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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