 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Официальные курсы банковских металлов на 05.02.2018

05.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 5 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 375082,02 грн;

серебро - 4778,46 грн;

платина - 277755,90 грн;

палладий - 289747,37 грн.

Напомним, на 2 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 373827,03 грн;

серебро - 4790,76 грн;

платина - 279530,70 грн;

палладий - 292908,05 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров