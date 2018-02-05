Официальные курсы банковских металлов на 05.02.2018
05.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 5 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 375082,02 грн;
серебро - 4778,46 грн;
платина - 277755,90 грн;
палладий - 289747,37 грн.
Напомним, на 2 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 373827,03 грн;
серебро - 4790,76 грн;
платина - 279530,70 грн;
палладий - 292908,05 грн.
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