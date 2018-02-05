Процентные ставки по валютным вкладам снижаются быстрее

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 05.02.2018)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам для гривни не претерпели значительных изменений. По валютным вкладам ставки снизились более существенно. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 05.02.2018, см. Таблицу 1). Снизили ставки по валютным депозитам ПриватБанк и Укрсоцбанк.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 05.02.18

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,54% 7,98% 9,41% 11,81% 12,25% 12,27% USD 0,94% 0,90% 1,24% 2,10% 2,77% 3,12% EUR 0,63% 0,52% 0,82% 1,31% 1,91% 2,20%

Согласно данным мониторинга, средние процентные ставки в гривне остались на прежнем уровне для бессрочных сбережений (7,54%), вкладов на период до 1 месяца (7,98%) и от 1 до 3 месяцев (9,41%). Депозиты сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 11,81% годовых. Вклады сроком от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 12,25% годовых. Депозиты на период свыше 12 месяцев по-прежнему предлагают 12,27% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений составляет 0,94% годовых, а для депозитов на период до 1 месяца - 0,90%. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев предлагают 1,24% годовых. Доходность сбережений на срок от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,02 п.п. до 2,10% годовых. Синхронно подешевели вклады сроком от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,77% годовых и до 3,12% годовых соответственно).

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений не изменилась и составляет 0,63% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Не изменилась и стоимость сбережений периодом от 1 до 3 и составляет 0,82% годовых. Доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,04 п.п. до 1,31% годовых. Сбережения на период от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,03 п.п. до 1,91% годовых. Вклады периодом свыше 12 месяцев упали в цене на 0,10 п.п. до 2,20% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной программе

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 05.02.18

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.