Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,10 коп - до 28,0610 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,8 грн, минимальный курс продажи - 27,97 грн.
Средний курс покупки евро упал на 5,60 коп и составляет 34,3560 грн, средний курс продажи - упал на 8,22 коп до 35,0355 грн. Продать евро дороже можно за 34,65 грн, купить дешевле - за 34,85 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,5 коп и составляет 4,439 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,5 коп до 5,011 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,95 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7155
|
28,0610
|
0,4439
|
0,5011
|
34,3560
|
35,0355
|
Медиана
|
27,7500
|
28,0250
|
0,4635
|
0,5000
|
34,4000
|
35,0250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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