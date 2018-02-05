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Наличные курсы валют: данные на 10:00

05.02.2018 10:15
В понедельник, 5 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,12 коп до 27,7155 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,10 коп - до 28,0610 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,8 грн, минимальный курс продажи - 27,97 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,60 коп и составляет 34,3560 грн, средний курс продажи - упал на 8,22 коп до 35,0355 грн. Продать евро дороже можно за 34,65 грн, купить дешевле - за 34,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,5 коп и составляет 4,439 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,5 коп до 5,011 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,95 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,7155

28,0610

0,4439

0,5011

34,3560

35,0355

Медиана

27,7500

28,0250

0,4635

0,5000

34,4000

35,0250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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