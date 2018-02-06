Официальные курсы банковских металлов на 06.02.2018
06.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 6 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 369973,29 грн;
серебро - 4681,54 грн;
платина - 276592,21 грн;
палладий - 290463,43 грн.
Напомним, на 5 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 375082,02 грн;
серебро - 4778,46 грн;
платина - 277755,90 грн;
палладий - 289747,37 грн.
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