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Наличный доллар подешевел на 20 копеек

06.02.2018 10:19
Во вторник, 6 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 20,73 коп до 27,4610 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 17,53 коп - до 27,8350 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,55 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 40,93 коп и составляет 33,9110 грн, средний курс продажи - упал на 35,25 коп до 34,6205 грн. Продать евро дороже можно за 34,1 грн, купить дешевле - за 34,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 15,0 коп и составляет 4,372 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,4 коп до 4,928 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,82 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,86 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,4610

27,8350

0,4372

0,4928

33,9110

34,6205

Медиана

27,5000

27,8000

0,4565

0,4910

33,9250

34,6000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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