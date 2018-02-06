Наличный доллар подешевел на 20 копеек

Во вторник, 6 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 20,73 коп до 27,4610 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 17,53 коп - до 27,8350 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,55 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 40,93 коп и составляет 33,9110 грн, средний курс продажи - упал на 35,25 коп до 34,6205 грн. Продать евро дороже можно за 34,1 грн, купить дешевле - за 34,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 15,0 коп и составляет 4,372 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,4 коп до 4,928 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,82 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,86 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,4610 27,8350 0,4372 0,4928 33,9110 34,6205 Медиана 27,5000 27,8000 0,4565 0,4910 33,9250 34,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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