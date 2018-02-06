Наличный доллар подешевел на 20 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 17,53 коп - до 27,8350 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,55 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.
Средний курс покупки евро упал на 40,93 коп и составляет 33,9110 грн, средний курс продажи - упал на 35,25 коп до 34,6205 грн. Продать евро дороже можно за 34,1 грн, купить дешевле - за 34,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 15,0 коп и составляет 4,372 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,4 коп до 4,928 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,82 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,86 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,4610
|
27,8350
|
0,4372
|
0,4928
|
33,9110
|
34,6205
|
Медиана
|
27,5000
|
27,8000
|
0,4565
|
0,4910
|
33,9250
|
34,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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