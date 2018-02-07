Минюст вернул Родовид Банку 113 га "земли Фирташа" в Киеве

Земельный участок, находящийся под арестом СБУ в рамках уголовного дела, был трижды перепродан через разных регистраторов

Антирейдерская комиссия Минюста вернула в собственность Родовид Банка 113 га земли в Киеве, которые были незаконно отчуждены. Тем самым предотвращено нанесение ущерба государству на сумму 3,7 млрд грн. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова.

"В конце января в комиссию с жалобой обратился представитель Родовид Банка. В жалобе говорилось о незаконном переоформлении права собственности на один из наиболее ликвидных активов банка - 113 га земли в Киеве приблизительной стоимостью 3,7 млрд грн", - отметила Сукманова.

По ее словам, этот земельный участок, находящийся под арестом СБУ в рамках уголовного дела, был трижды перепродан через разных регистраторов.

"Рассмотрев жалобу, комиссия приняла решение отменить незаконную перерегистрацию этого земельного участка и вернуть его в собственность банка", - сообщила Сукманова.

Замминистра отметила, что комиссия Минюста является эффективным и быстрым механизмом защиты имущественных прав. "Конечно, в этой ситуации можно было обратиться в суд, но каждый юрист понимает, что в судах это дело рассматривалось бы годами. В нашем же случае банку было быстро возвращено незаконно отчужденное имущество", - сказала она.

Напомним, в начале февраля Фонда гарантирования вкладов физлиц заявил, что неизвестные незаконно завладели участком земли в Киеве площадью 113,5 га ориентировочной стоимостью 3,7 млрд грн, принадлежащей Родовид Банку.

В 2009 году Родовид Банк отсудил за долги у бизнесмена Дмитрия Фирташа участок земли в Киеве площадью 113 га. В марте 2007 года Фирташ приобрел эту землю за 1 млрд.грн.

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