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Гривня укрепилась еще на 35 копеек

08.02.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 35 копеек

На 8 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2711,9635 грн за $100;
3346,0206 грн за 100 евро;
4,7617 грн за 10 руб РФ.

На 7 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2746,0866 грн за $100;
3385,6502 грн за 100 евро;
4,7992 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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