ПриватБанк получил в 2017 году 23 млрд грн убытков

Прошлый год ПриватБанк закончил с убытком в сумме 23 млрд грн

Убыток ПриватБанка по итогам прошлого года составил 23 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Другие государственные банки закончили 2017 год в плюсе: Ощадбанк получил 558,5 млн грн, Укргазбанк - 623,8 млн грн, Укрэксимбанк - 929,4 млн грн, отмечает НБУ.



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