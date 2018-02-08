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ПриватБанк получил в 2017 году 23 млрд грн убытков

08.02.2018 13:06
Прошлый год ПриватБанк закончил с убытком в сумме 23 млрд грн

Убыток ПриватБанка по итогам прошлого года составил 23 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

Другие государственные банки закончили 2017 год в плюсе: Ощадбанк получил 558,5 млн грн, Укргазбанк - 623,8 млн грн, Укрэксимбанк - 929,4 млн грн, отмечает НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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