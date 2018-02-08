У банка Форвард могут появиться новые совладельцы – источники

49% материнской компании банка Форвард – банка Русский стандарт – может перейти к кредиторам Рустама Тарико

Кредиторы российского бизнесмена Рустама Тарико хотят отобрать у него 49% банка Русский стандарт, у которого в Украине есть дочерний банк Форвард. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на собственные источники на рынке.

Держатели еврооблигаций Russian Standard Ltd, которым Рустам Тарико не выплатил купон, консолидировали необходимые для начала взыскания залога 25% выпуска облигаций, размер которого превышает $500 млн.

Интересы группы владельцев бондов Russian Standard представляет юридическая фирма Latham & Watkins.

По словам инвестора, держатели планируют взыскать залог - 49% акций принадлежащего Тарико банка Русский стандарт. Для запуска этой процедуры как раз и нужен блокирующий пакет.

Russian Standard Ltd выпустила еврооблигации на $451 млн в 2015 г. при реструктуризации двух субординированных выпусков облигаций банка Русский стандарт на $550 млн. Эмитентом новых бондов стала компания Тарико, формально не связанная с банком, но 49% Русского стандарта были переданы в обеспечение этих бумаг.

По условиям выпуска, купон по бондам выплачивался бумагами, а денежная выплата должна была произойти в октябре 2017 г. Поначалу Russian Standard обслуживала долг, но в октябре 2017 г. не заплатила купон. После дефолта представители компании вели переговоры с держателями, обсуждалась и возможность выкупа бумаг ниже номинала.

В Украине Русский стандарт открыл свою "дочку" в 2006 г. В ноябре 2014 г. в Украине она сменила название на банк Форвард.

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