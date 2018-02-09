Курсы валют НБУ на 09.02.2018
09.02.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку
На 9 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2712,4023 грн за $100;
3323,2353 грн за 100 евро;
4,7030 грн за 10 руб РФ.
На 8 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2711,9635 грн за $100;
3346,0206 грн за 100 евро;
4,7617 грн за 10 руб РФ.
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