Суд Лондона обязал детализировать сделки с деньгами ПриватБанка

Высокий суд Лондона обязал компании, связанные с Коломойским и Боголюбовым, раскрыть детали сделок на $2 млрд

Высокий суд Лондона по итогам заседаний в начале марта вынес решение, обязывающее Rossyn Investing, Milbert Ventures и Ukrtransitservice - структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым - детализировать информацию об операциях со средствами ПриватБанка, полученными от других лиц. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Суд напоминает, что ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова, а также связанных с ними лиц - Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyn Investing, Milbert Ventures и Ukrtransitservice.



Исковое заявление банка содержит утверждение о мошеннических действиях со стороны ответчиков, состоящих в перечислении ПриватБанком, тогда еще подконтрольным им, около $1,9 млрд 46 украинским структурам на основании подложных кредитных соглашений. После этого указанные средства были перечислены шестому, седьмому и восьмому ответчику - Rossyn Investing, Milbert Ventures и Ukrtransitservice, соответственно.



В иске также говорится о поставке по подложным соглашениям крупных партий товаров и оборудования.



После рассмотрения искового заявления суд 19 декабря издал указ о заморозке средств ответчиков.



Вслед за решением суда, истец 13 февраля 2018 года подал заявление с требованием раскрыть компаниями Rossyn Investing, Milbert Ventures и Ukrtransitservice информацию об активах на сумму более 25тыс. фунтов, поскольку эти структуры не раскрывали информацию в соответствии с предписанием суда, а также, поскольку такое раскрытие было бы, по мнению истца, справедливым и целесообразным в рамках решения суда.



Суд по итогам заседаний в начале марта постановил: "шестой, седьмой и восьмой ответчик должны детализировать, насколько это возможно, дату возврата полученных средств или, если такая дата не оговаривалась, пояснить, почему".



ПриватБанк в декабре прошлого года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также указанных компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.



Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ об аресте по всему миру активов бывших совладельцев банка и компаний на сумму более $2,5 млрд.



Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.



Ранее эти компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривался арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.



Согласно постановлениям суда, должностные лица ПриватБанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятиям под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив полную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов (тех самых шести компаний).



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