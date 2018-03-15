Официальные курсы банковских металлов на 15.03.2018

Нацбанк Украины установил на 15 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 344308,01 грн;

серебро - 4319,62 грн;

платина - 251555,17 грн;

палладий - 258318,80 грн.

Напомним, на 14 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 342802,40 грн;

серебро - 4278,71 грн;

платина - 248274,20 грн;

палладий - 255530,65 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.