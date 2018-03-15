Дело ПриватБанка: Коломойский отрицает расследование Kroll

Обновлено. Экс-владелец ПриватБанк указывает, что за результаты такого "независимого расследования" никто не взял на себя ответственность

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский считает обнародованное Национальным банком расследование компании Kroll бездоказательным.

"Многомесячное "независимое расследование" компании Kroll воплотилось в презентацию объемом семь страниц, оформленную на бланке Национального банка Украины, а не компании-исполнителя, и не подтверждено ни надлежащим образом составленным отчетом, ни какими-либо доказательствами", - такую позицию Коломойского передал Ліга.net адвокат бизнесмена Игорь Барсученко.

Экс-владелец ПриватБанк указывает, что за результаты такого "независимого расследования" никто не взял на себя ответственность, так как обнародованный документ не содержит подписи какого-либо лица - ни представителей Kroll, ни служебных лиц НБУ.

"Таким образом, не существует "независимого расследования компании Kroll", а выводы, обнародованные Нацбанком, являются заведомо недостоверной информацией, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию И.Коломойского, в связи с чем принимаются меры по судебной защите", - заявил бизнесмен.

Он аргументирует свою позицию примером работы Kroll в Молдове, по итогам которой на сайте Нацбанка этой страны был размещен 57-страничный документ, оформленный на бланке компании Kroll, который дает возможность определить ее как исполнителя отчета и сделанный ее сотрудниками объем работ.

Коломойский также сообщил, что направил запрос в НБУ, в ответ на который получил информацию, что результатами расследования компании Kroll в отношении ПриватБанка является только презентация, обнародованная на сайте Нацбанка.

Напомним, на брифинге в Нацбанке в середине января текущего года было объявлено, что Kroll по итогам форензик аудита банка подтвердила, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к убыткам по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

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