Дело ПриватБанка: Коломойский отрицает расследование Kroll
Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский считает обнародованное Национальным банком расследование компании Kroll бездоказательным.
"Многомесячное "независимое расследование" компании Kroll воплотилось в презентацию объемом семь страниц, оформленную на бланке Национального банка Украины, а не компании-исполнителя, и не подтверждено ни надлежащим образом составленным отчетом, ни какими-либо доказательствами", - такую позицию Коломойского передал Ліга.net адвокат бизнесмена Игорь Барсученко.
Экс-владелец ПриватБанк указывает, что за результаты такого "независимого расследования" никто не взял на себя ответственность, так как обнародованный документ не содержит подписи какого-либо лица - ни представителей Kroll, ни служебных лиц НБУ.
"Таким образом, не существует "независимого расследования компании Kroll", а выводы, обнародованные Нацбанком, являются заведомо недостоверной информацией, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию И.Коломойского, в связи с чем принимаются меры по судебной защите", - заявил бизнесмен.
Он аргументирует свою позицию примером работы Kroll в Молдове, по итогам которой на сайте Нацбанка этой страны был размещен 57-страничный документ, оформленный на бланке компании Kroll, который дает возможность определить ее как исполнителя отчета и сделанный ее сотрудниками объем работ.
Коломойский также сообщил, что направил запрос в НБУ, в ответ на который получил информацию, что результатами расследования компании Kroll в отношении ПриватБанка является только презентация, обнародованная на сайте Нацбанка.
Напомним, на брифинге в Нацбанке в середине января текущего года было объявлено, что Kroll по итогам форензик аудита банка подтвердила, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к убыткам по меньшей мере в размере $5,5 млрд.
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