Торги на межбанке: доллар снова дорожает
15.03.2018 12:27
В четверг, 15 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,15/26,19*, к 12:00 котировки составили 26,25/26,29
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,15, максимальные - 26,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,19, максимальные - 26,29.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4585/0,4596, к 12:00 котировки составили 0,4605/0,4617.
Торги по евро начались с котировок 32,3475/32,3944, к 12:00 котировки составили 32,4476/32,4944.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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