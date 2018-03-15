Торги на межбанке: доллар снова дорожает

В четверг, 15 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,15/26,19*, к 12:00 котировки составили 26,25/26,29

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,15, максимальные - 26,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,19, максимальные - 26,29.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4585/0,4596, к 12:00 котировки составили 0,4605/0,4617.



Торги по евро начались с котировок 32,3475/32,3944, к 12:00 котировки составили 32,4476/32,4944.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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