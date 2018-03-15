НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков

НБУ продлил действие санкций против Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка

Национальный банк Украины (НБУ) продлил действие санкций в отношении украинских "дочек" российских финучреждений - Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



"Национальный банк во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие указом президента Украины от 6 марта 2018 года, продолжает обеспечивать реализацию санкций, примененных к некоторым банкам, а именно: Сбербанку, Проминвестбанку, ВТБ Банку и БМ Банку", - сообщает НБУ.



Регулятор уточняет, что речь идет о запрете осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц. Санкции также делают невозможным вывод этими банками капиталов из Украины в пользу материнских банков и других связанных с ними лиц.



Соответствующее постановление НБУ вступает в силу завтра, 16 марта.



6 марта Президент Петр Порошенко подписал указ N57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта.



НБУ в марте 2017 года по поручению СНБО предложил применить санкции против Сбербанка, ВиЭс Банка, Проминвестбанка, ВТБ и БМ Банка. Санкции были впоследствии утверждены СНБО и введены в действие указом президента.



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