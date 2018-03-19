Официальные курсы банковских металлов на 19.03.2018
19.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 19 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 347884,79 грн;
серебро - 4341,81 грн;
платина - 252734,00 грн;
палладий - 260113,09 грн.
Напомним, на 16 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 346470,62 грн;
серебро - 4340,24 грн;
платина - 253268,38 грн;
палладий - 264565,63 грн.
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