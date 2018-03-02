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БМ Банк прекратит банковскую деятельность в Украине

02.03.2018 11:50
БМ Банк планирует прекратить банковскую деятельность в Украине без прекращения юридического лица
Фото: iStock/Global Images Ukraine

БМ Банк (дочернее учреждение Банка Москвы) планирует прекратить банковскую деятельность без прекращения юридического лица. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, на собрании акционеров 19 марта будет рассматриваться этот вопрос, а также план прекращения банковской деятельности.

Вчера СНБО продлил на год санкции против украинских банков с российским государственным капиталом: Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка. Этим банкам запрещено прямо или опосредованно предоставлять материнским российским банкам кредиты/субдолги, размещать в них депозиты или деньги на корсчетах, покупать их ценные бумаги.

Из санкционного списка исключен ВиЭс Банк - его выкупил у Сбербанка Сергей Тигипко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация
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