Французы выкупят у миноритариев акции Креди Агриколь Банка
20.03.2018 10:13
Миноритарными акционерами Креди Агриколь Банка являются 20 физлиц
Фото - iStock/Global Images Ukraine
Акционер Креди Агриколь Банка - Crédit Agricole S.A. (Франция) - объявил о принудительном выкупе у миноритарных собственников акций финучреждения, пишет FinClub.
Миноритарными акционерами Креди Агриколь Банка являются 20 физлиц, которые владеют 0,0039% акций.
Банк не сообщает цену выкупа акций.
Креди Агриколь Банк (до марта 2011 года Индекс-Банк) работает на рынке Украины с 1993 года. Основным владельцем банка является французский Credit Agricole (99,9961% акций).
Прибыль Креди Агриколь Банка по итогам 2017 года составила 1,11 млрд грн.
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