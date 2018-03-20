Французы выкупят у миноритариев акции Креди Агриколь Банка

Миноритарными акционерами Креди Агриколь Банка являются 20 физлиц

Акционер Креди Агриколь Банка - Crédit Agricole S.A. (Франция) - объявил о принудительном выкупе у миноритарных собственников акций финучреждения, пишет FinClub.

Миноритарными акционерами Креди Агриколь Банка являются 20 физлиц, которые владеют 0,0039% акций.

Банк не сообщает цену выкупа акций.

Креди Агриколь Банк (до марта 2011 года Индекс-Банк) работает на рынке Украины с 1993 года. Основным владельцем банка является французский Credit Agricole (99,9961% акций).

Прибыль Креди Агриколь Банка по итогам 2017 года составила 1,11 млрд грн.

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