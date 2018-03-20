Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 10,37 коп - до 26,6047 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи - 26,36 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2,63 коп и составляет 32,2410 грн, средний курс продажи - упал на 1,27 коп до 32,9040 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 4,225 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп и составляет 4,665 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,2417
|
26,6047
|
0,4225
|
0,4665
|
32,2410
|
32,9040
|
Медиана
|
26,2100
|
26,5900
|
0,4380
|
0,4650
|
32,2500
|
32,8250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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