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Наличные курсы валют: данные на 12:00

20.03.2018 12:09
Во вторник, 20 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6,70 коп до 26,2417 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 10,37 коп - до 26,6047 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи - 26,36 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,63 коп и составляет 32,2410 грн, средний курс продажи - упал на 1,27 коп до 32,9040 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 4,225 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп и составляет 4,665 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,2417

26,6047

0,4225

0,4665

32,2410

32,9040

Медиана

26,2100

26,5900

0,4380

0,4650

32,2500

32,8250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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