Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 20 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6,70 коп до 26,2417 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 10,37 коп - до 26,6047 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи - 26,36 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,63 коп и составляет 32,2410 грн, средний курс продажи - упал на 1,27 коп до 32,9040 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 4,225 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп и составляет 4,665 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2417 26,6047 0,4225 0,4665 32,2410 32,9040 Медиана 26,2100 26,5900 0,4380 0,4650 32,2500 32,8250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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