Торги на межбанке: доллар потерял 7 копеек
20.03.2018 12:29
Во вторник, 20 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,36/26,40*, к 12:00 котировки составили 26,29/26,33
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные - 26,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,33, максимальные - 26,40.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4563/0,4575, к 12:00 котировки составили 0,4541/0,4551.
Торги по евро начались с котировок 32,5387/32,5881, к 12:00 котировки составили 32,3813/32,4280.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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