Межбанк закрылся котировками доллара 26,32/26,36

Во вторник, 20 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,36/26,40, к закрытию котировки составили 26,32/26,36

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные - 26,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,32, максимальные - 26,40.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4563/0,4575, к закрытию котировки составили 0,4560/0,4570.

Торги по евро начались с котировок 32,5387/32,5881, к закрытию котировки составили 32,2920/32,3384.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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