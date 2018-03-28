За 2 месяца на счета ликвидируемых банков поступило 2,3 млрд грн

На 1 марта общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 2,36 млрд грн

В течение февраля на счета ликвидируемых банков поступило 1,22 млрд грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Из этой суммы 877,7 млн грн получено от продажи активов ликвидируемых банков, 173,3 млн грн поступило от погашения ценных бумаг, 155,6 млн грн от погашения кредитов заемщиками и 9,8 млн грн получено в качестве арендной платы.



В разрезе банков 190,8 млн грн поступило VAB Банку; 177,7 млн грн - Дельта Банку; 101,2 млн грн - банку Финансы и Кредит.



"Все средства, полученные от управления и продажи активов неплатежеспособных банков направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков", - указывает ФГВФЛ.



В целом на 1 марта общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 2,36 млрд грн: 1,86 млрд грн получено от продажи активов; 303 млн грн - от погашения кредитов; 175,6 млн грн - от погашения ценных бумаг; 19,3 млн грн - от аренды.



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